Elképesztő látvánnyal készül a Trónok harca spin-off sorozata

Felejtsd el a telet, közelednek a sárkányok!

Az HBO nemrég bejelentette, hogy a House of the Dragon-t jövőre kezdik el forgatni, így leghamarabb 2022-ben mutatják be a nagyközönségnek – írja a People Magazin.

A hír örömére pedig két fotót is megosztottak a sorozathoz készülő sárkányok kinézetéről és talán mondanunk sem kell, az illusztrátorok most is kitűnő munkát végeztek a hihetetlenül részletgazdagon megrajzolt példányokat látva.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

Sokat még nem árultak el a Targaryenek felemelkedéséről szóló előzményszéria forgatásáról, annyit viszont tudni, hogy az író, George R.R. Martin Tűz és vér című regénye nyomán készül, így történetileg körülbelül 300 évvel leszünk a Trónok harcában megismert szálak előtt, ami azt jelenti, hogy Rhaenyra Targaryen és féltestvére, II. Aegon Targaryen harcát láthatjuk a Hét Királyság trónjáért, apjuk I. Viserys halála után.