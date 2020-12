Szerepet ajánlottak a börtönviselt Felicity Huffmannak

Megosztás Tweet



A Született feleségek színésznője vígjáték sorozatban kapott munkát.

2019-ben robbant a hír, hogy több tehetős szülő vesztegetéssel próbálta bejuttatni csemetéjét Amerika borostyán-ligás egyetemeire.

A csalásban részt vett az 57 éves Huffman is, aki tavalyi évben leülte a tizennégy napos fegyház büntetését, amit végül a bíróság tizenegy napra csökkentett. Ezen felül 250 óra közmunkára és egy év próbaidőre ítélték.

Egy ilyen botrány pár évre megbéníthatja bárki karrierjét, hát még ha egy híres színésznőről van szó, de úgy tűnik Felicitynek szerencséje van, hiszen épp hogy októberben lejárt a próbaideje, az ABC csatorna már meg is kereste, hogy főszerepet ajánljanak neki egy készülő vígjátékszériában – számolt be a US Magazine.