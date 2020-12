Jennifer Lopez másodszorra is lemondta az esküvőjét

Megosztás Tweet



Mindkét 2020-as időpont törlésre került, és az énekesnő nem is tűz ki újabbat, amíg a pandémia meg nem szűnik.

Jennifer Lopez már tavaly ősszel megrendezte a luxus esküvővel is felérő eljegyzési partiját, azonban a bizonyára káprázatos esküvői ruhája idén a szekrényben maradt, esküvőjét Alex Rodriguezzel a koronavírus miatt el kellett halasztania. Ráadásul nem is egyszer, melyről most az Accessnek mesélt az 51 éves menyasszony:

A Covid, a karantén miatt el kellett halasztanunk az esküvőnket, de ezt valójában kétszer is megtettük, amiről az emberek nem is tudnak. Másodszor már egyszerűen elengedtük a dolgot. Úgy voltunk vele, hogy kivárjuk a megfelelő időt, nincs miért kapkodnunk, jól vagyunk, minden a legnagyobb rendben.

Jennifer egy korábbi interjújában egyébként elárulta, hogy eredetileg idén áprilisra lett kitűzve a nagy nap, amit vélhetőleg nyárra halasztottak, annak reményében, hogy a nagy esküvőn részt vehet minden barátjuk és rokonuk.

A korábbi Yankees-baseballjátékos először 2005-ben találkozott a 6 évvel idősebb J. Lóval, akivel 2017 óta alkot egy párt. Másodszorra viszont már meg volt köztük a szikra is.