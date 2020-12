Elhunyt a Mad Max-filmek sztárja

A Deadline értesülései szerint, Hugh Keays-Byrne kedd reggel hunyt el, a hírt jóbarátja, a rendező Brian Trenchard-Smith osztotta meg.

A színész egyik legismertebb és legsikeresebb filmje, kétségtelenül a Mad Max filmsorozat volt. Először az 1979-es első részben láthattuk a motoros démon, Toecutter szerepében, majd 2015-ben visszatért még egy alkotás kedvéért a mozivászonra, méghozzá a Mad Max - A harag útjába, hogy újra a főgonosz, ezúttal a magát hallhatatlan istennek tartó, Immorten Joe bőrébe bújjon.

"Elképesztő, hogy ennyire jól eltudtál játszani egy gonosz hadurat, miközben a lelked mélyéig egy hihetetlenül kedves ember voltál." – emlékezett meg róla Charlize Theron, aki Furiosát alakította A harag útjában.

RIP Hugh Keays-Byrne 😔 It’s amazing you were able to play an evil warlord so well cause you were such a kind, beautiful soul. You will be deeply missed my friend. pic.twitter.com/kXDhNs5jEU

