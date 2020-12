Melissa McCarthynak a kamerák előtt kell újra beleszeretnie a férjébe

Megosztás Tweet



A színésznő és férje közös sorozatban szerepel együtt.

Magyar címmel még nem rendelkezik, de Isten kedvenc idiótájának fordítható a God’s Favorite Idiot című új, Netflixes sorozat, melyben Melissa McCarthy és férje, Ben Falcone szerepelnek majd – írja a Just Jared. Ráadásul nemcsak az alakítások, hanem a produceri feladatok is az ő kezükben vannak, így egészen komoly családi vállalkozásnak is minősíthető ez a közös munka.

A történet röviden arról szól, hogy a Clark Thomsont, egy nagy cég ügyfélszolgálati munkatársát alakító Falcone beleszeret munkatársába, az Amily Luckot játszó feleségébe, azaz Melissa McCarthyba. Mindez egy hagyományos történet is lehetne, ha ez a bizonyos férfi munkatárs nem Isten hírvivője lenne.

Érdekes lesz majd megfigyelni a színészi játékot, hogy kitapintható lesz-e benne a házastársi összhang, illetve megtudunk-e bármit a saját megismerkedésük körülményeiről. Annyi bizonyos, hogy a forgatás tele lesz jókedvvel éss nevetéssel.

A Netflix első nekifutásra tizenhat részt rendelt meg az Isten kedvenc idiótájából.