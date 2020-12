Beismerte: hónapokon át lopott a királynőtől

A 37 éves Adamo Canto 2019 november és 2020 augusztusa között számtalan holmit zsebre vágott, majd az interneten kezdte árusítani azokat – számolt be a People Magazin.

A férfi munkaköre a koronavírus-járvány miatt némileg módosult, így olyan helyiségekbe is bejárása lett, ahonnan értékes berendezéseket tudott ellopni. A jelentős mennyiségű szerzemények között volt például Vilmos herceg és Katalin dedikált fotója, Donald Trump korábbi angliai látogatásából készült album, ékszerek és különböző kitüntetésekért járó érmék is.

Queen's Staffer Admits to Stealing Items from Buckingham Palace and Selling Them on eBay​ https://t.co/uSAfd81phF

— People (@people) November 30, 2020