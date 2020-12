A nap fotója: fergeteges a négyéves kislány feldíszített karácsonyfája

Karácsonyfa dekorációval kapcsolatban mindenki más stílusra és színre esküszik, minden családnak meg vannak a saját hagyományai. Legyen arany és ezüst, csupa piros, vagy pompázzon a szivárvány minden színében, az igazán egyedi küllemhez, azonban érzék is kell.

Az író, AC Thomas kislányának pedig meg is van ehhez a megfelelő képessége, erről pedig az a fotó tanúskodik, melyet édesapja a minap Twitteren adott közre, megnevettetve vele az internet népét. Mint beszámolt róla, az idei karácsonyi készülődés igazán különleges volt a nagyszülői házban, hiszen az unoka díszíthette fel a fát. Sokan azt mondanák a képet látva, hogy ez egy félig, vagy inkább ötödrészt kész dekor, amiért nem lehet kárhoztatni a csöppséget, hiszen az alsó három ágat érte csupán fel, azon a szinten viszont alapos munkát végzett.

My toddler decorated my mother in law’s tree. pic.twitter.com/GII4KBrnjt

A Bored Panda szerint fotót több százezren osztották tovább, és látták el vicces kommentekkel:

From your toddler’s perspective that’s a wonderful tree! #Christmas2020 pic.twitter.com/hFE82aktxQ

If any cats live there, I'm sure they're excited. pic.twitter.com/NuInrcAn80

— crazygirl13 (@crazygirl13) November 25, 2020