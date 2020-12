Viccet csináltak Selena Gomez veseátültetéséből

Selena soha nem csinált titkot komoly betegségéből a lupuszból. Az ő esetében a kór súlyos lefolyású volt, ami a veséjét támadta meg, ezért azonnali donorra volt szüksége. Legjobb barátnője, Francia Raísa önként ajánlotta fel saját szervét, majd a műtét utáni felépülésben is végig támogatta az énekesnőt.

Nemrég egy amerikai műsor, a Saved by The Bell, figurázta ki Selena veseátültetését, a rajongók pedig egyöntetűen felháborodtak a történteken, és durva kommentekkel bombázták a produkció érzéketlenségét és tiszteletlenségét – írja a Just Jared.

A sorozatban olyan mondatok hangoztak el, mint, hogy Selena Justin Bieber édesanyja vagy Demi Lovato veséjét kapta-e, de az is felmerült, hogy van-e egyáltalán veséje a 28 éves énekesnőnek?

A készítők ezután nyilatkozatban kértek bocsánatot, mondván, hogy soha nem állt szándékukban viccnek beállítani Gomez betegségét.

Az eset hallatán, a donort adományozó Francia is kifejtette a véleményét.

Appreciate the apology but let’s not forget about the donors that potentially felt offended and dismissed from the spray paint written on the wall https://t.co/HIwa30PKMM

— Francia Raisa (@franciaraisa) November 28, 2020