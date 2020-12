Millie Bobby Brownnak elege lett: üzent a rajongóknak

A Stranger Things sztárja sírva fakadt, miután egy követője túl messzire ment. Nemrég közös karácsonyi bevásárlásra indult édesanyjával, amikor egy fiatal rajongója megkörnyékezte és megkérdezte levideózhatja-e – írja a Just Jared.

Millie hiába utasította vissza, a fan akkor is előkapta a telefonját, így a 16 éves színésznő kénytelen volt "elszaladni" a kamera elől, hogy nyugta legyen. Később már annyira frusztrálták a történtek, hogy Instagramon fakadt ki követőinek.

UPDATE: Millie Bobby Brown shares emotional account of being harassed by someone while Christmas shopping with her mom. Asks people to respect her privacy. pic.twitter.com/Q5EogkVCBW

— Def Noodles (@defnoodles) November 30, 2020