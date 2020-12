Ez a fogorvos szakasztott mása Lady Gagának

Lady Gagának van egy fogorvos hasonmása. Egy brazil influenszer lány tett közzé egy videót, amint új fogszabályzót kap, a Twitter azonban egészen más miatt kapta fel a sztorit – számolt be róla a Buzzfeed.

Mégpedig azért, mert a fogorvosnő maszkban szakasztott mása a többszörös Grammy-díjas énekesnőnek.

I CANNOT STOP LAUGHING AT THIS DENTIST WHO LOOKS LIKE GAGA LMFSAAOOOSKDND BROOOO pic.twitter.com/HzuMDr0R4f

— julia (@hausofjuuliaa) November 28, 2020