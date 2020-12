Bosszúálló lesz a Trónok harca sztárja

Peter Dinklage szuperhőst alakít a The Toxic Avenger (toxikus bosszúálló) remake-jében – írta meg a Variety.com.

Dinklage a film központi figuráját, Melvint alakítja, aki megváltozik, miután nagy mennyiségű mérgező hulladékba lökik, és Toxi néven szuperhőssé válik. Így akarja megmenteni fiát, barátait és közösségét a korrupciótól és kapzsiságtól.

Peter Dinklage to star in 'Toxic Avenger' reboot

Legendary’s contemporary reimagining of the 1984 subversive superhero cult film follows a man who survives being pushed into a vat of toxic waste and emerges a hero

(via @DEADLINE | https://t.co/UbhuAjxouG) pic.twitter.com/Foyc9IV7Bt

— Fandom (@getFANDOM) December 1, 2020