Utcát neveznének el Ryan Reynoldsról

Ryan Reynoldsra úgy tűnik, egész Vancouver büszke, ezért kérvényezték a lakók a város vezetésétől, hogy utcát nevezzenek el a Deadpool sztárjáról.

A petíciót egy helyi rádió műsorvezetői indítványozták, mondván "ő Vancouver kedvence" és megérdemli, hogy egy közterület viselje a nevét – számolt be a Just Jared.

Természetesen Reynolds fülébe is eljutott a hír, ő pedig a tőle megszokott módon, egy humoros kommentárt fűzött a kezdeményezéshez.

Very kind but hard pass. If traffic sucks everyone will say, “Ryan Reynolds is a mess” or “Ryan Reynolds is really backed up”.

My brothers would enjoy this too much.

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 28, 2020