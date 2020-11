Botrány kezd kialakulni Diana hercegné tévés esküvője miatt

A korona című sorozat miatt már a brit kulturális miniszter is aggodalmát fejezte ki.

A brit kulturális miniszter szerint a Netflix streamingszolgáltató A Korona című sorozata készítőinek egyértelművé kellene tenniük, hogy a széria csupán fikció – írja a BBC hírportálja.

"Aggódom, hogy egy nemzedéknyi néző, akik még nem éltek az eseményeknek idején, összetéveszthetik a fikciót a valósággal" - mondta vasárnap Oliver Dowden a Daily Mail című konzervatív tömeglapnak adott interjújában.

Culture Secretary Oliver Dowden demands Netflix make it clear The Crown is 'fiction' https://t.co/iCsLs0lOhN

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 29, 2020