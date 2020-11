Hölgyek, szabad a pálya! Zac Efron újra szingli

Megosztás Tweet



Pedig sokan azt hitték, az ausztrál lány lesz a színész számára az igazi.

Egyelőre pletyka, de egyre valószerűbb, hogy Vanessa Valladeres és Zac Efron útjai szétváltak – írja az OK! magazin.

Efron amúgy is Ausztráliában ragadt idén egy filmforgatáson, ami a Covid miatt is jelentősen elhúzódik, de úgy tűnik, nem annyira zavarja a helyzet. Úgy volt, hogy házat is vesznek majd maguknak Ausztráliában, de most ez a projekt egyelőre parkolópályára került.

Bárki, aki eddig látta őket, az ugyan hatalmas, de népességét tekintve nem sűrű Ausztráliában, egytől-egyig harmonikus pár képéről számoltak be. Együtt kerestek új otthon, együtt éltek a bérelt házban, mindent együtt csináltak. Vanessa egy 25 éves ausztrál modell, aki országszerte ismert, így Zac-kel együtt ők voltak az új, ügyeletes álompár.

A váratlan hír azért is mellbevágó, mert a pár már egyesek szerint jegyespár volt.

Amennyiben beigazolódik, hogy a történet igaz, és Zac a forgatás végével hazatér Kaliforniába, nők milliói fogják bedobni magukat.