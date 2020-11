Cher kiszabadított egy pakisztáni elefántot a fogságból

Az énekesnő személyesen is találkozni fog a 27 évig rabságban élő állattal.

A 74 éves díva, Cher úgy döntött, hogy szerepet vállal Kaavan, az elefánt kiszabadításában. Kaavant a világ legmagányosabb elefántjaként is nevezik, ami valljuk meg, nem a legszerencsésebb kifejezés, bár annál inkább sajnálatot ébresztő.

Kaavan már 2012-ben elvesztette társát, Sahelit, innen datálható szomorúsága. Sri Lankáról származik, majd a pakisztáni hadsereg kötelékében találta magát, ezidáig pedig láncra volt verve - írja az MSN cikke.

How Singer Cher Is Helping Kaavan, The 'World's Loneliest Elephant' https://t.co/eWD8in8Ziw pic.twitter.com/IjYGDhPwLN

— Green Energy News (@GreenEnergyNews) November 27, 2020