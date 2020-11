Ők költöztek Harry és Meghan megüresedett luxusvillájába

Új lakói vannak Harry herceg és Meghan hercegné Windsorban található villájának. Miután a házaspár idén tavasszal úgy döntött, hogy függetlenednek a királyi családtól, hátrahagyták frissen felújított otthonukat, melyet nászajándékba kaptak Erzsébet királynőtől.

A hercegi pár tavaly áprilisban költözött be a tíz hálószobás, zöldenergiát használó Frogmore Cottage-ba, azonban néhány hónap után Kanadába, majd Kaliforniába költöztek, üresen hagyva a csodás angliai otthonukat.

Éppen ezért Harry egy kedves gesztussal unokatestvérének, Eugénia hercegnőnek és férjének, Jack Brooksbanknak adta át háza kulcsait, akik által a ház hamarosan ismét gyermekkacajtól csenghet, a pár ugyanis első gyermekét várja.

Meghan és Harry továbbra is tulajdonosok maradnak, és angliai látogatásukkor Eugéniáék vendégszeretetét fogják élvezni. A Harper's Bazaar nem tud róla, hogy a hercegnő bérleti díjat fizetne-e a villáért, így vélhetően ez egy igazán kedves babaváró ajándék Harryéktől.

