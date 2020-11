Gyilkosság, átok vagy túladagolás? Bruce Lee halála ma is rejtély

Megosztás Tweet



Életében csupán öt filmet forgatott, mégis beírta magát Hollywood legendái közé.

Nyolcvan éve, 1940. november 27-én született Bruce Lee, a karatefilmek legnagyobb csillaga.

A Sárkány Lee Jun Fan néven született San Franciscóban, a kínai naptár szerint a Sárkány évében és a Sárkány órájában, a Bruce nevet egy ápolónő ragasztotta rá a kórházban. Apja, a hongkongi kínai opera sztárja akkoriban éppen Amerikában turnézott, s fiát már három hónapos korában a felvevőgép elé vitte. Bruce egyéves volt, amikor a család hazatért Hongkongba, ahol hatéves koráig húsz filmben szerepelt.

Beteges gyerek volt, ráadásul a legenda szerint tizenkét éves korában alaposan elverték, amikor katolikus iskolájának diákjai összetűzésbe keveredtek a brit fiúiskola tanulóival. Ezután kezdett komolyan sportolni: a kung-fu mester Jíp Man tanítványa lett, megismerkedett az ökölvívással, a dzsúdóval, a thai boksszal és táncolni is megtanult, olyannyira, hogy megnyerte a hongkongi csacsacsabajnokságot. A táncot és a harcművészetet ugyanolyan kitartással művelte, füzetébe 108 különféle tánclépést jegyzett le. A tanulásban azonban nem jeleskedett, szülei attól is féltették, hogy a verekedések miatt bajba kerülhet, ezért San Franciscóba küldték.

A táncteremből a kamerák elé

Tizenkilenc évesen száz dollárral a zsebében szállt hajóra, s hamarosan már ő oktatta táncra a luxusosztályon utazókat. San Franciscóban egy vendéglőben és tánctanárként dolgozott, majd Seattle-be költözött, és beiratkozott az egyetem filozófia szakára. Tanulmányait karatetanításból fedezte, idővel saját harcművészeti iskolát nyitott. Egyik tanítványával egymásba szerettek, 1964-ben összeházasodtak és Oaklandbe költöztek.

Felfigyelt rá a filmszakma, első szerepét 1966-ban a Zöld darázs című akció-kalandfilmsorozatban kapta. Akrobatikus mozgása annyira gyors volt, hogy a kamerák nem tudták követni, azért arra kérték, mozogjon lassabban. Lee annyira sebes volt, hogy a partnere kinyitott tenyerére tett pénzérmét azalatt cserélte ki másikra, amíg az ökölbe szorította kezét. 1969-ben A kicsi nővér című, Raymond Chandler krimije alapján készült filmben is feltűnt, de úgy érezte, származása miatt mellőzik.

Még komolyabb edzésekbe fogott, kipróbálta az aerobikot és a testépítést is, aminek "eredménye" 1970-ben hátsérülés lett, a következmények egész életében elkísérték. Orvosai fél év kényszerpihenőre ítélték, ágyhoz kötve több film alapanyagát eszelte ki. A Warner stúdió le is forgatta az ötlete alapján készült Kung-fu című sorozatot, csakhogy nélküle, a főszerepet David Carradine kapta meg.

Csalódottan tért vissza Hongkongba 1971-ben, ahol legnagyobb meglepetésére sztárként üdvözölték. Úgy döntött, ha Hollywoodban nem engedték be az ajtón, bemegy az ablakon, és két filmszerződést is aláírt. Az 1971-ben forgatott Nagyfőnök című filmje elsöprő sikert aratott Hongkongban, ezt követte a Tomboló ököl 1972-ben, amely 100 ezer dolláros költség mellett 100 millió dollár bevételt termelt. Lee filmcéget alapított, ez gyártotta az általa írt és rendezett A sárkány útját, amelyben - akkor még gonoszként- egy későbbi nagy sztár, Chuck Norris is szerepelt.

Makacsságának köszönhető minden idők legjobb kung-fu filmje

Már forgatta a Halálos játszma című filmjét, amikor a Warner stúdió kapcsolt és villámgyorsan megíratta a Bruce Lee testére szabott, de a nyugati közönség számára is könnyen fogyasztható A Sárkány közbelép forgatókönyvét. Ez azonban a kiszemelt főszereplő számára elfogadhatatlan volt, lánya idén megjelent könyvében hozott nyilvánosságra egy levelet, amelyben Lee szinte könyörög, hogy hollywoodi sallangoktól mentesen a kung fu lényegét ismertethesse meg a nézőkkel.

Mivel a stúdió nem változtatott, két hétig nem jelent meg a forgatáson, s sikerült elérnie, hogy a harcjelenetek az ő elképzelésit tükrözzék. A Sárkány közbelép 200 millió dollárt hozott a jegypénztáraknál és minden idők talán legnépszerűbb kung-fu filmje lett.

Gyilkosság, átok vagy túladagolás?

A bemutatót Lee már nem élte meg: egy hónappal korábban, 1973. július 20-án, alig harminckét évesen váratlanul meghalt. A hivatalos jelentés szerint szervezete érzékenyen reagált az általa bevett fájdalomcsillapító egyik összetevőjére, és az allergiás reakció végzetes agyi ödémát váltott ki.

A magyarázatot a rajongók az első pillanattól fogva vitatták: sokan gyilkosságról beszéltek, voltak, akik szerint Lee azért halt meg, mert rögeszméjévé vált a korai haláltól való rettegés, a babonásabbak átokról suttogtak. További találgatásra adott okot, amikor Lee fia, a szintén harcművész-filmsztár Brandon 1993-ban ugyancsak rejtélyes körülmények között hunyt el A holló forgatásán.

Bruce Lee életében csak öt filmet forgatott, hatása mégis szinte felmérhetetlen, nyomdokába olyan új akcióhősök léptek, mint Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal és Jackie Chan.

