A lebegő Dwayne Johnson a volt a hálaadásnapi parádé meglepetése

Idén a Szikla óriáslufija is részt vett a Macy's áruház felvonulásán.

Amerikában csütörtökön kezdetét vette az ünnepi időszak a hálaadással, mely nem csak a pulykáról, a sütőtökös pitéről vagy éppen a termésért való háláról szól, sokkal inkább az amerikai nemzeti identitás megteremtésének egyik ünnepe.

A hagyományokhoz persze hozzátartozik a Macy's áruház lufiparádéja New Yorkban, amit koronavírus hiányában százezrek néztek volna élőben Manhattanben, most azonban meg kellett elégedniük a tévés közvetítéssel, melynek kiváltságos joga 1953 óta az NBC-hez tartozik -írja cikkében a Just Jared.

A young @TheRock balloon at the Thanksgiving Day Parade pic.twitter.com/IOEMNOupf2 — SportsCenter (@SportsCenter) November 26, 2020

Az idei felvonulás egyik nagy meglepetése Dwayne Johnson több méteres fiatalkori mása volt, mely a jövőre érkező Young Rock sorozatot volt hivatott reklámozni. A ballon a Szikla mémmé vált szettjét viselte, a fekete garbót a vastag nyaklánccal és övtáskával, melyekben a színész egyik legikonikusabb fiatalkori fotóján látható.

Dwayne nem is hagyta szó nélkül, hogy óriás önmaga repült végig a több emeletes házak között: