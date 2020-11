Megdöbbentő kulisszatitok derült ki a Szívek szállodája szerelmes párjáról

Megosztás Tweet



Lauren Grahamnek és Scott Pattersonnak komoly áldozatokat kellett hoznia a sorozat miatt.

Lorelei és Luke, a Szívek szállodája szerelmes párjáról a legnagyobb rajongók vélhetően mindent tudnak, többek között azt is, mennyire gyorsan kellett pörögnie a szereplők nyelvévek, hogy tartani tudják a dialógusok tempóját. De hogy mennyire volt nagy rajtuk a nyomás, arról most a Luke-ot alakító Scott Patterson mesélt a New York Timesnak.

Mindkettőnknek fel kellett hagynunk a dohányzással. Neki is szüksége volt levegőre és nekem is.

A szériában a párbeszédek és azok sebessége adta meg a báját a karaktereknek, ehhez pedig tudni kellett tempósan, de érthetően hadarni. A szereplőknek ráadásul nem lehetett egy szót sem megváltoztatni az átlagosnál 20 oldallal hosszabb szövegkönyvükben, mert ha így tettek, azonnal leállt a forgatás, és újra kellett venni a jelenetet - foglalta össze az interjút a People magazin cikke.

A széria minden idők egyik legkedveltebb filmsorozatai közé tartozik, hazánkban még most is ismétlik, annak ellenére, hogy 2007-ben elkészült a befejező epizód. A Netflix 2016-ben elkészített a folytatást is, Szívek szállodája: Egy év az életünkből címmel, mely négy 90-es perces epizódban folytatta a Gilmore-lányok történetét.

A The CW csatorna Amerikában ezen a héten a folytatást ismét a műsorára tűzte.