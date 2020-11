Hivatalos! Ő lesz a Legendás állatok új gellert Grindelwaldja

Mads Mikkelsen veszi át Johnny Depp szerepét a Legendás lények és megfigyelésük című produkció folytatásában – jelentette be a Warner Bros. filmstúdió szerdán.

Az 55 éves dán színészt a közönség számos nagy sikerű filmben és a Hannibál című amerikai tévésorozatban is láthatta. Mikkelsen a Harry Potter-saga fantáziavilágában játszódó filmben Gellert Grinelwaldot, a gonosz varázslót alakítja majd.

Warner Bros confirms Mads Mikkelsen is replacing Johnny Depp as Grindelwald in 'Fantastic Beasts 3' pic.twitter.com/wtIfZtQb7f

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) November 25, 2020