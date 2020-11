Milliók előtt borult ki a népszerű énekes, amiért nem kapott Grammy-jelölést

Megosztás Tweet



The Weeknd keményen bírálta ezért a lemezakadémiát.

A Grammy-díjakat odaítélő amerikai lemezakadémiát bírálta The Weeknd, miután egyetlen jelölést sem kapott. A kanadai énekes Twitter-bejegyzésében 13,5 millió követőjének azt írta: a lemezakadémia korrupt maradt, továbbra sem átlátható a működése.

A lemezakadémia döntése, hogy nem jelöli a 30 éves énekest az idén megjelent After Hours című albumáért és Blinding Lights című toplistás számáért, értetlenséget váltott ki az egész zeneiparban. Sokan kritizálták a lépést, amellyel kizárták a díjmezőnyből a népszerű előadót, miközben más, gyengébb teljesítményű előadók komoly jelölésekhez jutottak.

Az ágazati statisztikákat követő BuzzAngle szerint az After Hoursból 460 ezer példányt adtak el és több mint 1,7 milliószor streamelték, és ezzel az év harmadik legkeresettebb lemeze lett. A Blinding Lights pedig február óta szerepel a Billboards 100-as mezőnyének tízes toplistáján.

Harvey Mason Jr., a lemezakadémia elnöke közleményében azt írta, megérti The Weeknd csalódottságát, őt is meglepte, hogy nem kapott jelölést a művész, ugyanakkor hozzátette, hogy minden évben kevesebb a jelölés, mint az arra érdemes művész.

The Weeknd Mason elődjére, Deborah Duganra utalt, amikor a lemezakadémián tapasztalható korrupciót emlegette, Dugan ugyanis azt állította, hogy a szervezet egyes tagjai a lemezakadémia szavazásán barátaikat és kollégáikat juttatták előnyhöz.

Lenny Beer, a Hits zenei újság főszerkesztője keddi posztjában a közösségi médián arra a megállapításra jutott, hogy a háromszoros Grammy-díjas The Weeknd nem véletlenül maradt ki a jelöltek közül, "szándékosan zárták ki", és pont az történt, aminek a lemezakadémia egy összeférhetetlenségről szóló szabálymódosítással akarta elejét venni.

A TMZ celebportál szerint az énekes azért nem kapott jelölést, mert magára haragította a lemezakadémia vezetőit azzal, hogy a január 31-i Grammy-ceremónián és a február 7-i Super Bowl félidős műsorában is fel akar lépni. Mason azonban cáfolta ezt a magyarázatot, mint írta, örülnek a művész mindkét fellépésének, és különben is, a jelölésekről folyó szavazás még az előtt lezárult, mielőtt kiderült volna, hogy a sporteseményen is énekelni fog.

The Weeknd mellett számos idén sikereket arató előadó, köztük Luke Combs, Morgan Wallen, Summer Walker, Teyana Taylor és Kehlani sem került a jelöltek közé.