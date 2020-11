Rendhagyó év, rendhagyó karácsonyfa - megérkezett a Fehér Ház fenyője

Melania Trump megkezdte a karácsonyi készülődést a Fehér Házban. Az 5,7 méter magas Fraser-jegenyefenyőt a first lady hétfőn fogadta otthona udvarán, mely a Nyugat-Virginiából, a Dan and Bryan Trees farmról érkezett Washingtonba.

Melania egy igazán elegáns Balenciaga kabátban, fekete kesztyűben, és csinos magassarkúban szemlélte meg a fogatot, melyen a 2020-as ünnep fő karácsonyfája érkezett, és mely mellett mosolyogva pózolt a fotósoknak.

Today I welcomed the arrival of the beautiful @WhiteHouse Christmas Tree! We are excited to begin decorating the People's House for the holiday season! #WHChristmas pic.twitter.com/8Qaq9sfiw9

— Melania Trump (@FLOTUS) November 23, 2020