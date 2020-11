Gyászol a Dallas Samanthája - elhunyt egyetlen fia

Egy szülő számára nincs nagyobb tragédia, mint hogy el kell temetnie saját gyermekét. Ezt éli most át a 80 éves Linda Grey, a Dallas című sikersorozat Samathája, akinek 56 évesen elhunyt a fia, Jeff Thrasher. A színésznő Instagramon, két fotó kíséretében számolt be gyászáról:

Ahogy az Entertainment Tonight Canada írja cikkében, Jeff halálának körülményeiről nem nyilatkozott a család.

Jeff volt Linda és exférje, Ed Thrashner legidősebb gyermeke, de kapcsolatukból egy lányuk is született, Kehly Sloane, aki most 54 éves.

Dallas star Linda Gray announces death of son Jeff Thrasher at 56 ‘He was loved by everyone'https://t.co/NGFy07juwG pic.twitter.com/ifDaQs8zGI

— Express Celebrity (@expressceleb) November 24, 2020