Kiderül, mit történt valójában az Igazából szerelem forgatásán

A film kulisszatitkairól is olvashatunk Alan Rickman könyv formájában megjelenő naplójában.

Könyvalakban adják ki a népszerű brit színész, Alan Rickman naplóit, amelyeket több mint 25 évig vezetett. A kötet 2022-ben kerülhet a boltokba – értesült a Variety.com.

A Golden Globe- és BAFTA-díjas brit színész, akit sokan ismernek a Harry Potter-filmek Piton professzoraként, 2016-ban hunyt el.

A színész 27 kötetnyi kézzel írott naplója élete és pályafutása több mint 25 évét öleli fel. A naplókban a magánéletével és színészi munkáival kapcsolatos gondolatait is papírra vetette, barátságokról és politikáról is írt. Gyakori színházlátogatóként beszámolt a darabokról, amiket látott, és kulisszák mögötti történeteket is leírt a Harry Potter-filmek forgatásairól, amelyekben 2001 és 2011 között maga is részt vett.

A naplókat a kilencvenes évek elején kezdte írni azzal a céllal, hogy egyszer majd megjelenjenek. Beszámolt filmszerepeiről, köztük az Igazából szerelem, az Értelem és érzelem, valamint a Galaxy Quest - Galaktitkos küldetés című produkciókról. Naplóit egészen haláláig vezette. A hasnyálmirigyrákban szenvedő színész 69 évesen hunyt el.

A naplók kiadási jogait a Canongate kiadó szerezte meg. A The Diaries of Alan Rickman címmel 2022-ben megjelenő könyv szerkesztője Alan Taylor.

Rickman özvegye, Rima Horton a The Guardiannek elmondta: nagyon örül neki, hogy a Canongate kiadja a naplókat, amelyek nemcsak a színész Alan Rickmant mutatják be, hanem humorát, éles szemét, szakmai tudását és a művészet iránti elkötelezettségét is.

Taylor szerint Rickman írása "anekdotikus, indiszkrét, szellemes, pletykás és teljesen őszinte". A naplók páratlan bepillantást engednek egy figyelemre méltó színész mindennapi életébe, akit az Egyesült Államokban éppúgy szerettek, mint az Egyesült Királyságban" - tette hozzá.