Jennifer Lopez túlfűtött tévés fellépésétől még a távirányítók is sisteregtek

Melumával előadott duettjével bizonyára féltékennyé tette vőlegényét.

Az idei az American Music Awards nem a vörös szőnyegről szól, hisz a koronavírus miatt csupán néhány sztár jelent meg személyesen a gálán, azonban elképesztő fellépéseknek így sem lehettek híján a zenerajongók.

Az este színpadra lépett többek között Justin Bieber, Shawn Mendes, The Weeknd, Katy Perry, Billie Eilish, Dua Lipa, és Megan Thee Stallion is, akik azonban biztosan tapsvihart kaptak volna a közönségtől, ha lett volna, az Jenifer Lopez és Maluma párosa.

Bár nincs ilyen kategóriája a díjátadónak, de a legszexibb előadásért nekik is járt volna egy trófea. A két sztár a "Pa’ Ti + Lonely" című dalát adta elő úgy, hogyha az üresen kongó Los Angeles-i Microsoft Színház levegőjét nem is sikerült felforrósítaniuk, a tévéképernyők előtt viszont egészen biztosan le sem vették a szemüket a zongorán vonagló Lopezről. Így lehetett ezzel Jennifer vőlegénye, Alex Rodriguez is, aki bizonyára nyelt egy-két nagyobbat a show alatt.

Az énekesnő szettje, melyre a gálára érkezett, szintén megért egy misét. Fogalmazhatunk úgy, hogy a magasan felsliccelt ezüst kreáció nem sokat bízott a képzeletre - írja a Juts Jared.