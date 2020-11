Gyász: vigasztalhatatlanok Vilmos és Katalin gyermekei

Megosztás Tweet



Egy fontos családtagjukat vesztették el.

Vilmos herceg és Katalin hercegné hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy el kellett búcsúzniuk egyik fontos családtagjuktól, Lupótól, a cocker spánieltől.

A hercegi pár ritkán üzen közvetlenül a követőknek, most azonban kivételt tettek:

Múlt hétvégén sajnos elpusztult a kutyánk, Lupo. Ő volt a családunk középpontja az elmúlt kilenc évben, és nagyon hiányozni fog.

A bejegyzéshez egy kedves portrét is csatoltak, melyet vélhetően a kiváló fotográfus hírében álló Katalin készített a kutyusról.

Ahogy a Just Jared is kiemelte, a pár három gyermeke, György, Sarolta és Lajos is imádta játszópajtásukat és felvigyázójukat, így az ő bánatuk jelenleg még enyhíthetetlen. Nem kizárt azonban, hogy a szülők majd éppen amiatt döntenek úgy, hogy örökbe fogadnak egy új kis kedvencet, talán már karácsonykor...