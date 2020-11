Ezért nem szelfizik a rajongókkal a Stranger Things gyönyörű sztárja

Megosztás Tweet



Natalia Dryer indoka teljesen érthető.

A 25 éves Natalia Dyer, akit mindenki csak a Stranger Things Nancy Wheelerként ismer, nagyon ügyel az intimszférájára, a magánéletéről nem mesél szívesen, és bár közösségi oldalán hat milliós rajongótáborral rendelkezik, valójában jó ha évente kétszer posztol. Ekkor is csak promó céljából.

A színésznő bevallottan trükkösnek találja a közösségi médiát, és feszültséget is kelt benne, s mivel szerinte nem tudná kezelni a posztok esetleges negatív kommentáradatát, csak annyira aktív oldalán, amennyire szükséges.

A színésznő most az Elle magazinnak adott interjút új filmje, a Yes, God, Yes kapcsán, melyben azt is elmesélte, miért nem készít szelfiket a rajongókkal:

Szeretek beszélgetni, de van, hogy valaki csak úgy odajön, hogy készíthet-e velem egy fotót, és utána el is megy, mellyel árucikké tesz. Nagyon fura, és utána néhány órán át azt érzed, hogy ez most rosszul esett. Így ha az emberek megkérnek rá, inkább azt mondom, hogy nem szeretek fotózkodni, de leállok velük csevegni kicsit.

Natalia persze nem mindenkinek tud nemet mondani, a kicsiknek általában enged a szigorból.