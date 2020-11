A szegénységből rángatta ki családját a nyolcéves kisfiú

Aaron Moreno családja a járványhelyzet kezdetén mindössze 12 dollárból gazdálkodott hetente és egy fészerben lakott, mára viszont egy rendes házba tudtak költözni és autót is sikerült vásárolniuk. Mindezt a 8 éves fiúknak köszönhetik, aki kitűnő üzleti érzékkel vágott bele önálló bizniszébe – számolt be a People Magazin.

"Az egész úgy kezdődött, hogy Aaron növényeket kezdett árulni az utcán, hogy ne kelljen az édesanyjától pénzt kérnie nassolni valóra" – mesélte a GoFundMe.

Boy, 8, Who Started Business During Pandemic Helps Raise Money to Move Family from Shed to Apartment​ https://t.co/ywVzTQ9c1B

— People (@people) November 18, 2020