Meghan hercegné kiteregette a királyi család titkait

Megosztás Tweet



Harry herceg felesége egy barátján keresztül szivárogtatott ki magánjellegű információkat a Finding Freedom című botránykönyv íróinak.

Nyáron jelent meg “Finding Freedom” címmel egy botránykönyv Harry herceg és Meghan hercegné királyi családból való kiválásáról, Harry és Vilmos megromlott kapcsolatáról, és persze Meghan és Katalin soha be nem teljesült sógornői egymásra találásáról.

Korábban a királyi családból mindenki elhatárolódott a kötettől, vagyis minden érintett tagadta, hogy nyilatkozott volna a Omid Scobie-nek és Carolyn Durandnak, akik úgymond "közeli források" történeteit foglalták össze a könyvben.

Meghan és Harry esküvőjük napján a királyi családdal. (Fotó: Nemzeti Fótóbank/EPA)

Meghan az év elején pert indított a Mail on Sunday ellen, azon a címen, hogy az ő egyik levelét, amelyet édesapjának írt, a konzervatív vasárnapi brit bulvárlap közzétette, megsértve a szerzői jogot és a brit adatvédelmi törvényt. A jelenleg is folyó per dokumentumaiból derült most ki, hogy Meghan valójában egy barátján keresztül bizalmas információkat osztott meg a botránykönyv íróival, mivel attól félt, hogy ismét rossz megvilágításba kerül az apjával való kapcsolata.

Meghan a saját verzióját szerette volna elmesélni, amire eddig nem volt lehetősége, így aztán az is feltételezhető, hogy a könyvben kifejtett több családi konfliktussal kapcsolatban is nyilatkozott - írja a Just Jared.