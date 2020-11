Új életre kel a mozikban A keresztapa III.

Francis Ford Coppola újravágta A keresztapa III. című filmjét a produkció bemutatásának 30. évfordulójára. A film új verzióját decemberben moziban is bemutatják, és Blu-ray, valamint digitális kiadásban is megjelenik.

Coppola indoklása szerint A keresztapa III. "új életre kel" az új kiadásban. A Mario Puzo regénye nyomán készült trilógia rendezője a Blu-ray kiadványhoz mellékelte megjegyzéseit és a produkció rövid bemutatását is - írta a The Hollywood Reporter.

Francis Ford Coppola explains why he went back to re-edit THE GODFATHER PART III for a brand new release. pic.twitter.com/9CTTgCCItU

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 17, 2020