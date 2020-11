Dwayne Johnson nem számított rá, hogy probléma lesz a hatalmas méreteivel

Megosztás Tweet



Úgy kigyúrta magát, hogy beszorult egy Porschéba.

A Szikla legújabb filmjének forgatásán nem fért be a Porsche Taycan nevű modelljébe. A Netflixnek készülő Red Notice című alkotásban egy FBI ügynököt játszik, a jelenet felvételekor pedig könnyedén be kellett volna pattannia a méregdrága autóba, ehelyett nem hogy alig fért be széles vállai miatt, de még be is szorult – számolt be a CinemaBlend.

A stáb természetesen rongyosra röhögte magát a szituáció láttán, a rendező Rawson Marshall Thurberrel és Johnsonnal az élen.

A történet azért is volt kellemetlen, mert a stúdió sok időt és pénzt áldozott az autó megvásárlására és az államokba hozatalára.

Persze a problémát végül egy kreatív ötlettel sikerült megoldani, így letudták forgatni az üldözéses jelenetet, de biztosan nem lehetett kényelmes a 196 cm magas és 118 kilós színész számára.