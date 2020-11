Így néznek ki ma a Harry Potter gyereksztárjai

Megosztás Tweet



Tizenkilenc év telt el az első film, A bölcsek köve óta.

Tom Felton, aki Malfoyt alakította nyolc részen keresztül, újra összehozta a régi brigádot, beleértve az újdonsült édesapát, Rupert Grintet is.

A varázsvilág most ünnepli 19 éves évfordulóját és erről a 33 éves Felton mindenképp megszeretett volna emlékezni. A virtuális találkozóra szinte mindenki becsatlakozott az eredeti gárdából. Jelen volt Tom (Draco Malfoy) és Rupert (Ron Weasley) mellett Daniel Radfliffe (Harry Potter), James és Oliver Phelps (Fred és George Weasley), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Bonnie Wright (Ginny Weasley), de még a rendező, Chris Columbus is beköszönt az összejövetelen – írja a Just Jared.

A színészek fel sem tudták fogni, hogy repült el majd két évtized, de mindannyian boldogan emlékeztek vissza a forgatásokkal teli évekre, amiket együtt töltöttek.

Rupert pedig azt is elmesélte, hogyan "bénázott" folyton a felvételeken. Képtelen volt a komoly jeleneteket profin kezelni, így állandóan elnevette a fontos részeket, mint például Dumbledore temetését is.

Ha egyszer elkap a nevetőgörcs, nagyon nehéz abbahagyni. Régebben Go Again Grint-nek (újra vesszük Grint) hívtak, mert mindent csak körülbelül huszadjára sikerült felvennünk.

