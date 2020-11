Harmincéves a Reszkessetek, betörők! Így néz ki ma a McCallister-ház

Hihetetlen, hogy harminc éve mutatták be minden idők legnépszerűbb karácsonyi moziját, a Reszkessetek, betörők! című filmet, mely világhírnevet hozott Macaulay Culkinnak, és mondhatjuk, hogy egy életre meg is pecsételte a sorsát.

A film nagy rejtélye mindig is az volt, hogy vajon Kevin szüleinek mi lehet a foglalkozása, és hogy nagycsaládosokként egy akkora házat a chicagói kertvárosban miből tudnak fenntartani, mint ami a filmben látható, de ez persze sosem derül ki.

Az ingatlant egyébként minden idők legjellegzetesebb filmes házának tartják, mely legutóbb 2011-ben cserélt gazdát. A filmbéli épület valójában Winnetka városban van, Illinois államban, és teljes felújításon esett át, így már csak kívülről hasonlít a McCallister-házra.

Home Alone house now looks totally different 30 years on https://t.co/8SjJvqJIFc pic.twitter.com/dorpY7UhA6

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) December 21, 2019