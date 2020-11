Előbb láthatjuk a Wonder Woman 1984-et, mint gondoltuk?

Megosztás Tweet



A premiert már egy éve halasztják.

A Csodanő második részét 2019 novemberében tervezték bemutatni, de akkor elhalasztották 2020. júniusára, majd a tomboló koronavírus-járvány és a mozik bezárása miatt, idén december 25-re tűzték ki a vetítés napját.

Viszont a stúdió elkezdte fontolgatni a streamig megjelenés lehetőségét is. A Warner Bros. azt mérlegeli, hogy tolják-e 2021-re a bemutatót a vírus lecsengésének reményében, vagy vállalják be a karácsonyi premiert és januárban tegyék elérhetővé az HBO Max kínálatában is a Wonder Womant – írja a Digitalspy.

A rendező Patty Jenkins október elején azt nyilatkozta: "Az online megjelenés még nem jött szóba. Még mindig a moziélmény mellett állunk, és ezzel szeretnénk támogatni a színházakat is."

Azóta viszont tovább súlyosbodott világszerte a járvány, így akármit gondol is a rendező, a végszót a Warner Bros. fogja kimondani.