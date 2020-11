Sylvester Stallone csatlakozik a DC-univerzumhoz

A Digitalspy értesülései szerint, Stallone a Marvel gyártotta A galaxis őrzői 2 után, most a DC-hez is beköszön és ezt ő maga osztotta meg a közösségi médián.

A színész elárulta, hogy éppen úton van James Gunn új filmjének forgatására. Noha a videót végül letörölte a profiljáról, a rendező megerősítette a hírt, miszerint a Rocky sztárja csatlakozik az Öngyilkos osztaghoz.

Always love working with my friend @TheSlyStallone & our work today on #TheSuicideSquad was no exception. Despite Sly being an iconic movie star, most people still don’t have any idea what an amazing actor this guy is. 🙌 pic.twitter.com/LFVBoxscKR

— James Gunn (@JamesGunn) November 14, 2020