Jennifer Lopez szexi vörösben olyan, akár egy karácsonyi ajándék

Lehengerlő ruhában vette át a People’s Choice Awards különleges elismerését.

A hétvégén rendhagyó műsor keretében kiosztották a 2020-as People’s Choice Awards elismeréseit, ahol Jennifer Lopez kapta az idei Ikon-díjat -írja cikkében a People magazin.

A gálára pedig elképesztő ruhát választott, melyben valóban ikonként tündökölt a színpadon. A Christian Siriano kreációban úgy festett az énekesnőként és színésznőként is sikeres J. Lo, akár egy karácsonyi ajándék.

.@JLo accepted her People's Choice Icon Award by calling for us to "heal as a country and stand together." https://t.co/6Sw3tMkypz — Entertainment Weekly (@EW) November 16, 2020

Visszatekintő köszönőbeszédében a meghatott énekesnő a 2020-as évet véleményezte, mely szerinte mindenkit egyenlővé tett:

Megmutatta, hogy mi számít igazán, és mi az, ami nem. Bennem megerősödött, hogy az emberek a legfontosabbak. Egymás segítése és szeretete, a törődés a másikkal.

Lopezt MC Hammer U can't touch this című, 1987-es videoklipjében láthattuk először táncolni, majd 1991-ben feltűnt a képernyőn is az In Living Color című amerikai vígjátéksorozatban. Jennifer zenei karrierje 1998-ban kezdődött, amikor a Sony leszerződtette egy önálló album kiadására. Első lemeze, az On the 6 rögtön az amerikai Top 10-ben debütált. Karrierje során jelölték Grammy-, illetve Golden Globe-díjra is, utóbbit a Wall Street pillangóiban nyújtott alakításáért kapta.