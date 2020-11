Illegális bulit tartott a Mátrix stábja a járvány kellős közepén

Megosztás Tweet



Nem zavarta őket, hogy tombol a koronavírus.

Egy év kemény munka után véget ért a Mátrix 4 forgatása, a rendező Wachowski testvérek pedig egy hatalmas, 200 fős bulival ünnepelték ezt meg. A bökkenő ott kezdődött, hogy a helyi járványügyi korlátozások egyik pontja kimondja, hogy 50 embernél több nem gyülekezhet egy helyen.

Reports say producers Lana and Lilly Wachowski hosted the party, codenamed 'Icecream Teamevent' https://t.co/50YrWNsP5c — NME (@NME) November 14, 2020

A parti helyszínéül szolgáló potsdami Babelsberg stúdió ellen eljárás indulhat, noha közleményükben állítják, hogy szórakozásról szó sem volt, ők csak egy nyáron felvett jelenetet forgattak újra – számolt be az NME.

A résztvevők közül ellenben többen azt nyilatkozták, hogy volt DJ, tánctér és alkohol is, kamerát és díszletet azonban nem láttak. Továbbá azt is elmesélték, hogy bár minden jelenlévőt teszteltek koronavírusra és kötelező volt a szájmaszk viselése is, ezt nem mindenki tartotta be.

A hajnalig tartó mulatságon Keanu Reeves és kedvese, Alexandra Grant is tiszteletét tette, de viszonylag korán távoztak a helyszínről.