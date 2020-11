Hatalmasat villantott a csábos színésznő

Megosztás Tweet



Egy neves díjátadón fedte fel magát.

Mandy Moore a People Choice Awards-on, egy testhezálló fekete ruhában mutatta meg kerekedő pocakját – írja a People Magazin.

A This is Us színésznője első gyermekével váradós, férjétől Taylor Goldsmith-től. A hírt Mandy kürtölte világgá, miután átvette a drámai sorozat kategóriában kiosztott legjobb színésznőnek járó díját.

"Köszönet mindazoknak, akik a kezdetektől fogva támogatták a műsort és a Pearson családot, nélkületek most nem lennénk itt. Részesei vagytok a növekvő családunknak" – mondta Moore miközben megsimogatta a pocakját.

A beszéde végén azt is elárulta, hogy kisfiúval gyarapszik a családjuk és megkért mindenkit, hogy továbbra is vigyázzanak egymásra, ebben a kihívásokkal teli évben.