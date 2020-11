Végre! Dátumot kapott a Jóbarátok folytatása

A készítők februárban jelentették be: újra összeáll a Jóbarátok. A rajongók már hosszú hónapok óta várják, hogy elkezdődjenek a forgatások, de eddig a koronavírus-járvány miatt nem volt lehetséges a stáb egy fedél alá hozása – számolt be a Just Jared.

Egészen mostanáig. A Chandlert alakító Matthew Perry Twitteren dobta be a hírt, hogy hamarosan munkába állnak mind a hatan.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020