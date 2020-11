Sokkoló fordulat: visszatért egy meghalt szereplő A Grace klinikába

Spolier veszély! Aki jóval a 17. évad előtt jár, és nem szeretné megtudni, milyen csavarral készültek az írók A Grace klinika az új évad nyitányára, az ne olvasson tovább!

Visszatért a halálból a sorozat egyik legkedveltebb karaktere, Dr. Derek Shepherd, azaz Patrick Dempsey. Sokáig azonban nem marad a nézőkkel...

Az új évad beépítette a történetébe a koronavírus-járványt, így az első részében Ellen Pompeo, azaz Meredith Grey a lelkét is kiteszi a Grey Sloan Memorial Klinikán, hogy annyi életet mentsen meg, amennyit csak tud. Vélhetően azonban ő is megfertőződik, erre utal a parkolós jelenet, ahol Meredith összeesik, és álmában megjelenik néhai exférje, Derek.

This is really, truly happening. #GreysAnatomy pic.twitter.com/EE1GTygjAi

— Greys Anatomy (@GreysABC) November 13, 2020