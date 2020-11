Már milliók követelik, hogy rúgják ki Johnny Depp exfeleségét az Aquamanből

Megosztás Tweet



Amber Heard azonban magabiztos, szerinte ez nem fordulhat elő.

A The Blast magazin információi szerint már egymillión aláírták azt a petíciót, mely azt kéri a DC-től, hogy küldjék el Amber Heardet az Aquaman-szériából.

A The Change.org-on indított beadvány az eddigi legnagyobb közösségi megmozdulás, ami azt kérte egy stúdiótól, hogy váljon meg filmje egyik szereplőjétől.

Over 1M people have signed a petition to remove Amber Heard from 'Aquaman 2' pic.twitter.com/mA06sMVA6y — Fandom (@getFANDOM) November 12, 2020

Mint ismeretes, Amber Heard és Johnny Depp házassága rosszul végződött, de hogy ki bántalmazott valójában kit ebben az egyértelműen mérgező kapcsolatban, arról az egyes rajongótáboroknak más és más a véleménye.

Egy biztos, Johnny Depp első fokon elvesztette a The Sun brit bulvárlap ellen rágalmazás miatt indított perét. A sztár azért perelte be a Sunt, mert a lap "feleségverőként" írt róla. Depp azonban tagadta, hogy bántotta volna volt feleségét, és fellebbezni is fog.

A Warner Bros. azonban így is megkérte Johnnyt, hogy lépjen ki a Legendás állatok-szériából, aminek végül önként eleget is tett. Depp rajongói viszont a szemet szemért elvet képviselik, így Ambernek is kiadnák az útját.

A színésznő az ellene induló hadjárattal kapcsolatban így nyilatkozott:

A közösségi médiában megjelenő fizetett pletykák és kampányok nem szabályozzák a kasztingfolyamatot, mert nincs valóságalapjuk. Valójában a rajongók tették lehetővé az Aquaman és az Aquaman 2 létrejöttét. Alig várom, hogy jövőre kezdődjön a forgatás.

Ezek szerint a stúdió egyelőre meghagyja Ambert Mera szerepében...