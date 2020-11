Két tússzal kezd ámokfutásba Jake Gyllenhaall

Michael Bay egy mentőautóban játszódó akcióthrillert fog rendezni: az Ambulance című film főszerepéről jelenleg Jake Gyllenhaallal folynak tárgyalások.

Az Armageddon, a Pearl Harbor - Égi háború és a Transformers rendezője 2021 elején kezdené a forgatási munkálatokat, a tervek szerint Los Angelesben. A film forgalmazója valószínűleg a Universal Pictures lesz - írja a The Hollywood Reporter című filmes portál.

Jake Gyllenhaal is reportedly in talks to star in Ambulance, a new thriller directed by Michael Bay. https://t.co/BSUGqkvINC pic.twitter.com/OhFre6TlJ7

— IGN (@IGN) November 12, 2020