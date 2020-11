Ilyet 45 éves praxisa alatt nem látott a szülész - egyszerre szült az ikerpár

Szokták mondani, hogy az ikrek mindent együtt csinálnak. Az Amerikában élő Amber és Autum pedig még a terhességen is közösen mentek keresztül, és ha ez még nem lenne elég, ugyanazon a napon, kilencven perc különbséggel hozták világra kislányaikat – írja a People Magazin.

A nem mindennapi esemény a lányok orvosát is meglepte, aki 45 éves praxisa alatt még soha nem tapasztalt ehhez hasonlót.

Twin Sisters Give Birth to Daughters 90 Minutes Apart on Their Birthday: ‘God Had a Plan For Us’​ https://t.co/eHmXeSxzdo

— People (@people) November 11, 2020