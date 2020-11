Egy éves elvonóra száműzi magát a világhírű énekesnő

Az ír származású Sinéad O'Connor Twitteren jelentette be, hogy rehabra vonul és ezért a 2021-es turnéját is le kell mondania. Az egy éves elvonókúrán, az énekesnő traumáit és az ebből kialakuló drogfüggőségét fogják kezelni.

Sinéad elmesélte, hogy nemrég elveszítette egy nagyon közeli szerettét és az egyik gyermeke is borzaszó beteg lett, azóta szerencsére felépült, de az énekesnőt annyira megviselte ez az időszak, hogy a drogokhoz nyúlt. Saját bevallása szerint, nem állt meg a marihuánánál és most belátta, hogy segítségre van szüksége.

Message for folks who have tickets for next year's shows: those shows are being postponed until 2022 so that I may go into a one year trauma and addiction treatment program because I had a very traumatic six years and this year was the end of it but now recovery starts.

— Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) November 10, 2020