Tovább bővítik Harry Potter világát

Van még mit kihozni a varázs-univerzumból.

Jövőre lesz tíz éve, hogy kijött a mozikban az utolsó film, a Harry Pooter és a Halál ereklyéi II. része, de a franchise népszerűsége mind a mai napig töretlen. A varázsvilág mára kész birodalommá nőtte ki magát.

A Universal Studios egy évtizeddel ezelőtt nyitotta meg az első tematikus kalandparkját Floridában, amin az írónő, J. K. Rowling és a filmek főszereplői, Daniel Radcliffe, Rupert Grint és Tom Felton is részt vett.

Thierry Coup, az Universal kreatív igazgatója elárulta, hogy bővíteni szeretnék a park látványosságait, mert lehetőség és igény is lenne rá. Az utolsó film óta már kijött Az elátkozott gyermek, a Legendás állatok és megfigyelésük két része, és több videojáték is, így lenne miből ihletett meríteni a vidámpark további fejlesztéséhez – számolt be a People Magazin.