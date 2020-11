Orlando Bloomék tündéri csöppséget fogadtak örökbe

Megosztás Tweet



Újabb taggal bővült a családjuk.

A színész kedvese, Katy Perry augusztus végén adott életet első közös gyermeküknek, Daisy Dove Bloomnak. A pár viszont úgy érezte, elférne még egy apróság az életükben.

Bloom egy Instagram posztban mutatta meg a Buddy névre keresztelt új családtagot, aki már most együtt alszik újdonsült "apukájával". A Gyűrűk Ura sztárja most először fogadott örökbe kiskutyát és arra biztatja követőit, hogy ők is tegyenek így – írja a Daily Mail.

Két életet tesztek jobbá vele.

A színész korábbi kedvencének Mightynak, nyáron veszett nyoma, még jutalmat is ajánlottak a nyomravezetőnek, de a mini uszkár sajnos nem került elő élve.