Nyolc nappal agyműtétje után, Maradona már otthon lábadozik

Nyolc nappal agyműtétje után kiengedték a kórházból Diego Maradonát, az argentinok legendás futballistáját.

A helyi televíziós csatornák felvételei szerint a világbajnok futballistát mentővel szállították el a Buneos Aires-i Olivos klinikáról, személyi orvosa, Leopoldo Luque pedig elmondta, hogy ő adott engedélyt a távozásra. A 60 éves sztár ügyvédje, Matias Morla ezek után arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy Maradona az idősebb lányához közeli házban folytatja felépülését és a továbbiakban is kezelést kap majd alkoholfüggősége miatt.

Great to see a smile on Maradona’s face after undergoing successful brain surgery. pic.twitter.com/HtmpbM4CVJ

— FutbolBible (@FutbolBible) November 11, 2020