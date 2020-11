Jason Momoának ételre sem tellett, miután kiírták a Trónok harcából

Megosztás Tweet



A színész évekig nem kapott munkát a népszerű sorozat után.

Jason Momoa nemrég egy interjúban mesélte el, milyen nehéz időszak köszöntött rá és családjára, miután az általa alakított Khal Drogót eltávolították a Trónok harcából, még azelőtt, hogy a sorozat igazán befutott volna.

A színész hálás, mert ez a széria hozta meg számára az ismertséget, de évekig nem kapott utána munkát Hollywoodban, a számláit sem tudta fizetni.

Már nem telt ételre sem. Nem találtam állást és borzasztó nehéz eltartani a családod, a gyerekeid, miközben teljesen eladósodtál.

A jég végül 2016-ban tört meg, amikor szerepet kapott Az Igazság Ligája című DC filmben, amiben Aquamant alakította, majd a karakter önálló mozit is kapott 2018-ban. Azóta beindult a szekér Momoa alatt is, és olyan produkciókban játszik, mint a Dűne, az Aquaman 2 vagy a See című sorozat.