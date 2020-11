Felrobbantotta az internetet Rupert Grint kislányának első fotója

Megosztás Tweet



Stílusosan kezdett az Instagramon.

Májusban született meg a 31 éves Rupert Grint és a 28 éves Georgia Groome első közös gyermeke, a kislányról azonban eddig nem láthattunk fotót.

Rupert most elérkezettnek látta az időt, hogy csemetéjét bemutassa a világnak, és meg is tette, ráadásul egy plusz meglepetéssel. A Harry Potter-filmekben Ron Weaslyt alakító sztárnak eddig nem volt közösségi oldala, most azonban beregisztrált az Instagramra, első posztja pedig nem is lehetett volna stílusosabb:

Helló Instagram... 10 év késéssel, de itt vagyok. Grint a Gramon. Be akarom nektek mutatni Wednesday G. Grintet. Vigyázzatok magatokra!

Az elmúlt 24 órában közel kétmillióan lájkolták a brit sztár bejegyzését, ami nem is meglepő.

Rupert és kedvese, aki A macskám, a családom és a fiúk című tinifilmből lehet a legtöbbeknek ismerős, 2011-óta alkotnak egy párt kisebb-nagyobb kihagyásokkal.