Leonardo DiCaprio az aputest újabb nagykövete

A filmsztár a malibui strandon hódított fürdőnadrágban.

Az aputest az új szexepil! Hiszel hol vannak már azok az idők, amikor megszóltak egy férfit csak azért, mert eltűnt a kockás hasfala és sörpocakot növesztett.

Hát most Leonardo DiCaprio is csatlakozott a díszes társasághoz, melybe olyan világhírű hímek tartoznak, mint Seth Rogen, Jack Black, Will Farrell, de készült már Jason Momoáról, Adam Levine-ről, Matthew McConaughey-ról és Channing Tatumról is olyan fotó, mellyel bizonyították, hogy a sztárok is csak emberek.

Leonardo DiCaprio and his pal Emile Hirsch soak up some sun shirtless https://t.co/Vrn4rUA7Bf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 10, 2020

Leo most többek között legjobb barátjával, Emile Hirschsel ment le Malibu tengerpartjára megmártózni, ahol persze a szemfüles lesifotósok lencsevégre is kapták a két színészt. A különösen meleg idő kicsalogatta a strandra az embereket, DiCaprióék is egy nagyobb társasággal érkeztek, melyhez a Titanic sztárjának apukája, George DiCaprio is csatakozott - írja a Dailymail.

Valaki azonban feltűnőek hiányzott a csapatból, mégpedig Camila Morrone, Leonardo barátnője, akivel legutóbb októberben látták a sztárt egy vacsorarandin.